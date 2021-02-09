В Саратове Toyota Land-Cruiser протаранила бетонную стену

Toyota Land-Cruiser врезался в бетонную стену Фото: ГИБДД по Саратову

В Ленинском районе Саратова сегодня, 9 февраля, Toyota Land-Cruiser врезался в бетонную стену.

Как сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции, авария произошла в 01:10 на улице Антонова, 14г.

В больницу попали 25-летние водитель и пассажир.

В ДТП пострадал водитель и пассажир Фото: ГИБДД по Саратову

- На момент оформления ДТП водитель отказался от медосвидетельствования на состояние опьянения, — отметили в Госавтоинспекции.

На парня составили протокол.

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