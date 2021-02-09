Прокуратура начала проверку пожара в школе Екатериновки

Прокуратура начала проверку пожара в школе поселка Екатериновка.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, соответствующее поручение дал прокурор области Сергей Филипенко. На месте работают его заместитель Павел Мельник и прокурор Екатериновского района Артем Мурзаков.
Предварительно установлено, что пожар начался около четырех часов утра. Загорелась крыша школы №2 в поселке Екатериновка на улице Мичуринская, 68.
Известно, что трехэтажное здание было построено в 1961 году. Двускатная крыша покрыта металлическими листами. На первом этаже расположен детский сад «Тополек», а на втором и третьем — школа.
Крыша сгорела полностью, огонь охватил около 800 кв. м. Однако классы и другие помещения не пострадали.
- В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, причины и очаг возникновения пожара, соблюдение в образовательном учреждении законодательства о противопожарной безопасности. По результатам проверки, при наличии оснований, прокуратура примет исчерпывающие меры реагирования, — заявили в прокуратуре.
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