Володин удивился действиям мэрии Саратова и призвал Михаила Исаева к ответу

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин удивился позиции администрации Саратова. Речь идет о средствах обманутых дольщиков и компенсации из государственного бюджета для решения проблемы.

Как он заявил в видео, опубликованном в группе его сторонников, совокупный объем ущерба составляет порядка 10 млрд рублей.

- Но в суде представитель администрации Саратова заявил: «Ущерба городу нет». Вот этого я не понимаю. Мы многократно обсуждали этот вопрос, присутствовал и мэр. Почему администрация заняла такую позицию? Кому тогда нанесен ущерб? Жителям, совершенно очевидно, государству, — заявил Вячеслав Володин.

Он призвал главу Саратова Михаила Исаева публично и честно озвучить позицию администрации по этому вопросу.

- Пострадал город или нет от действий недобросовестных застройщиков? Если нет — обоснуйте, — сказал Вячеслав Володин.

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