Занятия в горевшей школе Екатериновки продолжатся

Пожар в школе Екатериновки 9 февраля Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Как рассказал корреспонденту «КП-Саратов» глава Екатериновского района Сергей Зязин, в 07:48 утра пожар в здании школы полностью ликвидирован.

- Сейчас проходит заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, обсуждаем ремонт кровли, — рассказал глава.

По его словам, горела средняя школа №2, в ней обучаются 206 детей. В поселке есть еще центральная школа №1. Занятия у детей, несмотря на ЧП, будут продолжены. Дело в том, что основное здание школы не пострадало. Сергей Зязин сообщил, что горело примыкающее здание, где находится детский сад и на третьем этаже — шесть школьных классов.

- Никаких ограничений для детей не будет, учебный процесс будет идти, — заявил Сергей Зязин.

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