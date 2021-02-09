Пожар в школе в Екатериновке потушен

Пожар в школе в Екатериновке Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Пожар в школе в Саратовской области в поселке Екатериновка полностью ликвидирован.

Об этом в 07:48 корреспонденту «КП-Саратов» сообщили в ГУ МЧС по Саратовской области.

Напомним, ночью полыхнула крыша трехэтажного кирпичного здания школы №2.

Сигнал в МЧС поступил в четыре утра. На тушении работали восемь пожарных расчетов.

Огонь охватил 870 кв. м кровли.

По данным МЧС, никто не пострадал.

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