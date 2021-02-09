Пожар в школе в Екатериновке потушен

Пожар в школе в Екатериновке
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Пожар в школе в Саратовской области в поселке Екатериновка полностью ликвидирован.
Об этом в 07:48 корреспонденту «КП-Саратов» сообщили в ГУ МЧС по Саратовской области.
Напомним, ночью полыхнула крыша трехэтажного кирпичного здания школы №2.
Сигнал в МЧС поступил в четыре утра. На тушении работали восемь пожарных расчетов.
Огонь охватил 870 кв. м кровли.
По данным МЧС, никто не пострадал.
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