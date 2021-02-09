Морозы в Саратове продолжаются, разыграется метель

Жителей Саратовской области во вторник 9 февраля ждет продолжение морозов.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, днем столбик термометра покажет -12... -17 градусов.

При этом будет дуть северо-западный и восточный ветер с порывами. Скорость их составит до 12–17 м/с. Начнется снегопад, метель. Видимость ухудшится еще и из-за тумана. А на дорогах по-прежнему скользко.

Напомним, в ряде районов во вторник отменены занятия в школах из-за мороза и плохой погоды.

Многие саратовцы жалуются на сильные морозы. Однако год назад этот день также был лишь немного теплее и тоже ему предшествовала длительная оттепель.

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