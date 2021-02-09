В Самойловке племянник убил дядю, оскорбившего его мать

После убийства мужчина пошел в полицию сознаваться Фото: СУ СКР по Саратовской области

В поселке Самойловка Саратовской области завершено расследование уголовного дела об убийстве 61-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвинение предъявлено его 33-летнему племяннику.

Обвиняемый арестован и ждет суда Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следствие считает, что мужчина пришел к своему дяде в ночь на 28 января. Он был пьян и в гостях продолжил застолье вместе с родственником. Однако посиделки закончились ссорой, когда старший из мужчин припомнил обиду на свою сестру — мать гостя. Ранее женщина продала свой дом в другой области, что и раздосадовало ее брата.

61-летний мужчина стал вслух нецензурно ругать сестру, за это племянник ударил его кулаком по лицу. После этого он принялся бить дядю кулаками по голове и в итоге задушил шнуром удлинителя. Чтобы завершить дело, он четыре раза ударил уже бездыханное тело ножом в шею, а затем отправился в полицию, где все рассказал.

Свою вину мужчина признал и раскаялся. Он был арестован, дело передано в суд.

Племянник душил мужчину проводом от удлинителя Фото: СУ СКР по Саратовской области

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