В Балакове мужчина едва не убил подростка бутылкой ради телефона

Мужчина отправится в колонию на 10 лет
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Балакове Саратовской области вынесен приговор 28-летнему ранее судимому мужчине.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и краже.
Днем 15 сентября 2020 года он ударил бутылкой по голове 14-летнего мальчика в парке «Интернациональный» на проспекте Героев в Балакове. Его сообщник перед этим выхватил у подростка из рук телефон, а обвиняемый решил таким образом помешать погоне за грабителем.
В итоге мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии.
18 сентября тот же мужчина украл у своей матери холодильник за 21 тыс. рублей.
Суд отправил его в колонию строгого режима на десять лет.
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