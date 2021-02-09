В Балакове 60-летнему мужчине проломили череп на улице

Мужчина умер в больнице Балакова
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Балакове Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 60-летнего мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, он был госпитализирован с травмой головы с улицы Комарова 5 февраля. На следующий день пострадавший скончался.
Установлено, что причиной смерти стала тупая травма головы, перелом свода черепа, кровоизлияние и отек мозга.
Задержан подозреваемый — 38-летний житель Балакова. Решается вопрос о мере пресечения.
Задержан подозреваемый
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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