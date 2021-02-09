В Балакове 60-летнему мужчине проломили череп на улице

Мужчина умер в больнице Балакова Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балакове Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 60-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, он был госпитализирован с травмой головы с улицы Комарова 5 февраля. На следующий день пострадавший скончался.

Установлено, что причиной смерти стала тупая травма головы, перелом свода черепа, кровоизлияние и отек мозга.

Задержан подозреваемый — 38-летний житель Балакова. Решается вопрос о мере пресечения.

Задержан подозреваемый Фото: СУ СКР по Саратовской области

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