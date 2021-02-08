В Саратове разработают программу расселения домов, признанных аварийными после 2017 года

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В Саратове 8 февраля состоялось видеосовещание с директором Аналитического департамента Фонда содействия реформирования ЖКХ Андреем Шелковым и директором Департамента региональных проектов Фонда Ильей Алексеевым.

Как сообщил в своем Instagram министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачев, речь шла о комплексном развитии территорий, которые освобождаются после сноса расселенных аварийных домов. Этот вопрос является приоритетным в рамках программы переселения.

Напомним, средства на расселение аварийного жилья в Саратовской области были найдены при помощи председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина. Они позволят уже в этом году завершить программу, изначально рассчитанную до 2025 года.

После этого будет сформирована новая программа — для переселения жителей тех домов, которые были признаны аварийными после 1 января 2017 года. Она позволит развивать освободившиеся участки, создавая новую инфраструктуру и грамотно используя имеющуюся

- За счет внедрения данного механизма жителей будут переселять в те же районы, в которых они и жили, — заявил Мигачев.

При этом расселять будут также дома в Энгельсе, который в этом году не входил в программу.

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