В Саратовской области открылась уникальная выставка архивных документов «Без срока давности»

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

8 февраля 2021 года в 64 регионах России в рамках Всероссийского проекта «Без срока давности» начала работу уникальная выставка рассекреченных архивных материалов, рассказывающая о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории.

В Саратове презентация нового всероссийского проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению Президента Российской Федерации, состоялась в конференц-зале филиала музея трудовой славы ГАУК «Саратовский историко-патриотический комплекс «Музей боевой и трудовой славы».

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Сотрудники следственного управления совместно с кадетами ГБУ Саратовской области «Саратовская кадетская школа-интернат №1 имени Б.Н. Еремина» приняли участие в открытии выставки, одними из первых ознакомились с экспозицией.