Учатся ли школьники 9 февраля в Саратовской области

В некоторых районах 9 февраля школьники остаются дома
Фото: Екатерина Семенова
В Балаковском, Энгельсском и Вольском районах Саратовской области завтра, 9 февраля, школьники с 1 по 6 классы не будут учиться.
Как сообщили «КП-Саратов» в районных администрациях, в Энгельсском районе в школы не идут ученики первой смены, в Вольском и Балаковском дома остаются ребята обеих смен.
Причиной отмены занятий стали морозы.
Напомним, в Саратове на уроки 9 февраля не идут школьники первой смены.
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