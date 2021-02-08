Учатся ли школьники 9 февраля в Саратовской области

В некоторых районах 9 февраля школьники остаются дома Фото: Екатерина Семенова

В Балаковском, Энгельсском и Вольском районах Саратовской области завтра, 9 февраля, школьники с 1 по 6 классы не будут учиться.

Как сообщили «КП-Саратов» в районных администрациях, в Энгельсском районе в школы не идут ученики первой смены, в Вольском и Балаковском дома остаются ребята обеих смен.

Причиной отмены занятий стали морозы.

Напомним, в Саратове на уроки 9 февраля не идут школьники первой смены.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.