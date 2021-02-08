Житель Пугачева показал, как насиловал женщину зимой на улице

Мужчина на месте преступления подтвердил свои показания Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Пугачеве Саратовской области 44-летний мужчина признался в изнасиловании женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, он показал на месте, как совершал преступление.

Обвиняемый был арестован Фото: СУ СКР по Саратовской области

По версии следствия, 44-летний ранее судимый мужчина около полуночи 18 января начал преследовать на улице Топорковская 40-летнюю женщину, которая шла с работы домой. В безлюдном месте он напал на нее и изнасиловал, а потом сбежал.

Полицейские установили личность мужчины и задержали его. Сейчас он арестован.

Мужчина напал на женщину на улице Топорковская Фото: СУ СКР по Саратовской области

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