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Житель Пугачева показал, как насиловал женщину зимой на улице

Мужчина не стал отрицать свою вину
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Мужчина на месте преступления подтвердил свои показания

Мужчина на месте преступления подтвердил свои показания

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Пугачеве Саратовской области 44-летний мужчина признался в изнасиловании женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, он показал на месте, как совершал преступление.

Обвиняемый был арестован

Обвиняемый был арестован

Фото: СУ СКР по Саратовской области

По версии следствия, 44-летний ранее судимый мужчина около полуночи 18 января начал преследовать на улице Топорковская 40-летнюю женщину, которая шла с работы домой. В безлюдном месте он напал на нее и изнасиловал, а потом сбежал.

Полицейские установили личность мужчины и задержали его. Сейчас он арестован.

Мужчина напал на женщину на улице Топорковская

Мужчина напал на женщину на улице Топорковская

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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Криминал