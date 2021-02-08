Житель Пугачева показал, как насиловал женщину зимой на улице

Мужчина на месте преступления подтвердил свои показания
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Пугачеве Саратовской области 44-летний мужчина признался в изнасиловании женщины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, он показал на месте, как совершал преступление.
Обвиняемый был арестован
Фото: СУ СКР по Саратовской области
По версии следствия, 44-летний ранее судимый мужчина около полуночи 18 января начал преследовать на улице Топорковская 40-летнюю женщину, которая шла с работы домой. В безлюдном месте он напал на нее и изнасиловал, а потом сбежал.
Полицейские установили личность мужчины и задержали его. Сейчас он арестован.
Мужчина напал на женщину на улице Топорковская
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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