На номер психологической помощи подросткам в Саратовской области позвонили 30 тысяч раз

Свыше 30 тысяч звонков поступило в 2020 году в Саратовской области на детский телефон доверия. Психологи учреждений социального обслуживания населения ведут прием по единому общероссийскому телефону доверия 8-800-2000-122.

Круглосуточная психологическая помощь доступна для детей, подростков и их родителей.

Как уточнили в министерстве труда и социальной защиты Саратовской области, социальную реабилитацию в стационарных и полустационарных условиях получили 1,1 тыс. детей, из них 925 человек вернулись в кровные семьи. 82% от числа детей после выполнения программы реабилитации возвращаются в родные семьи.