Саратовские следж-хоккеисты выиграли Межрегиональный турнир

В Чувашии прошел турнир по следж-хоккею. Фото предоставлено министерством образования Саратовской области

В Чувашии команда по следж-хоккею «Волга» воспитанников школы-интерната №4 Саратова выиграла Межрегиональный турнир «Перле – Вместе».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования области, соревнования проходили 5 и 6 февраля. В них участвовали команды «Чайка» (Нижний Новгород), «Волга» (Саратов), «Медведи» (Киров) «Атал» (Чебоксары), «Форсаж» (Балаково), «Спартак» (Москва).

Между «Чайкой» и «Волгой» 5 февраля прошла игра, в которой саратовская команда победила со счетом 3:0, а 6 февраля ребята обыграли балаковский «Форсаж» — 2:0.

Саратовские следж-хоккеисты выиграли турнир. Фото предоставлено министерством образования Саратовской области

По итогам матчей в дивизионе «Б» выиграла «Волга». Лучшими игроками турнира признаны Сергей Широких и Данила Петеримов.

На втором месте турнира — команда «Форсаж».

Фото предоставлено министерством образования Саратовской области

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