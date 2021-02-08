Преподаватель ПИУ РАНХиГС выступила на вебинаре «Фреймворки и цифровые инструменты: взлетаем в штатном режиме»

.

Как известно, пандемия стала не только настоящим вызовом для всего образовательного сообщества, но и существенной причиной перехода на принципиально новый для многих дистанционный формат обучения.

О том, какие методологии можно использовать для удобного и эффективного взаимодействия студентов и преподавателей в ходе учебного процесса дистанционного формата, рассказала доцент кафедры управления персоналом Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Оксана Андрющенко на вебинаре «Фреймворки и цифровые инструменты: взлетаем в штатном режиме». В частности, докладчик объяснила возможности использования фреймворка EduScrum и модели перевёрнутого класса. Кроме того, в процесс обсуждения были включены структуры экосистемы цифровых инструментов, таких как Slack, Discord, Miro, Trello и других, а также особенности их использования для сопровождения дистанционного формата EduScrum.

- Эксперименты и работа с фреймворком EduScrum и смежными с ним платформами оказали достаточно своевременную помощь в попытке быстрого и безболезненного перехода на дистанционный формат обучения в прошлом году, – отметила Оксана Андрющенко в ходе вебинара.

.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.