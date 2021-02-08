Умер главврач Балашовской детской больницы

Сергей Чередников

Скончался главный врач Балашовской детской больницы Сергей Чередников.

Он умер в возрасте 59 лет 7 февраля.

Известно, что Сергей Чередников был болен коронавирусом, однако точная причина смерти пока неизвестна.

- Уход Чередникова Сергея Ивановича – тяжелое потрясение для всех, кто работал и знал этого порядочного, доброго и великодушного человека.

Сергей Иванович был талантливым врачом, умел найти подход к каждому пациенту. Всегда переживал об их физическом здоровье, душевном комфорте. Он был очень терпелив и отзывчив, всегда мог выслушать каждого, кто обратился к нему за поддержкой, что-то посоветовать, выручить, никому не отказывал в просьбах. Мог великолепно поднять настроение каждому, кто был чем-то огорчен, растерян или подавлен.

Сергей Иванович всегда говорил, что в профессии врача важно быть терпеливым и стараться не осуждать, как бы этого не хотелось.

Другого такого человека в нашем коллективе больше нет.

Нам всем будет сильно не хватать его. Он останется в памяти всех наших коллег, как образец стойкости, искрящейся жизнерадостности, активности и профессионализма! – написали коллеги Сергея Чередникова в Instagram.

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