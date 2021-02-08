На СХИ, в центре Саратова и Князевке отключили воду

В Саратове сегодня, 8 февраля, отключили воду.

- Ориентировочно до 16:00 ограничено водоснабжение на Высокой, 10 и 12, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Жителям поселка Князевка придется подождать возобновления водоснабжения ориентировочно до 18:00.

Примерно до 20:00 не будет воды на четной стороне Комсомольской улицы от Московской до Первомайской.

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