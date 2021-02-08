Отменены занятия 9 февраля для школьников 1-6 классов в Саратове

Детей освободили от посещения школ
Фото: Александр ЛАГУТЕЕВ
Школьники Саратова во вторник, 9 февраля, вновь не пойдут на занятия.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, отменены занятия для первой смены ученикам 1-6 классов.
В Саратовской области установились морозы, было решено отменить уроки для детей.
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