В селе под Марксом бутылка водки стала причиной вооруженных разборок между приятелями

Мужчина признал свою вину Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Марксовском районе Саратовской области 48-летний ранее судимый мужчина признался в покушении на убийство.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, жертвой должен был стать его приятель.

ЧП произошло в селе Баскатовка Фото: СУ СКР по Саратовской области

По версии следствия, ранее оба отбывали сроки, а потом жили в селе Подлесное. Вечером 2 февраля они отправились в село Баскатовка, чтобы починить бытовую технику местной жительнице.

Когда дело было сделано, хозяйка накрыла на стол. Однако 45-летний мужчина взял бутылку и решил уйти. Приятель возмутился и вызвал его на улицу для разборок. При этом он вооружился ножом, которым несколько раз ударил оппонента в грудь и по рукам.

После этого он ушел домой в село Подлесное, оставив раненого. Того госпитализировали, сейчас врачи пытаются спасти ему жизнь.

Мужчина арестован Фото: СУ СКР по Саратовской области

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