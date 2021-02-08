Завтра в Саратове пойдет снег

В Саратове завтра, 9 февраля, пойдет снег.

Глава Саратова Михаил Исаев в своем Инстаграм написал, что к этому надо быть готовыми заранее, особенно социальным объектам, школам, детсадам.

Он напомнил, что расчисткой крыш, территорий должны заниматься только техработники и квалифицированный персонал.

- Средства на наем техники и рабочих предусмотрены в каждом учреждении. Если в очередной раз появится информация о том, что уборкой занимаются педагоги либо другие сторонние лица, спрос будет персональный с районных и городских чиновников, — отметил Исаев.

Первого заместителя Сергея Грачева он призвал координировать работы по всему городу, чтобы в максимально оперативный срок минимизировать неудобства горожан.

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