Завтра в Саратове пойдет снег

В Саратове завтра, 9 февраля, пойдет снег.
Глава Саратова Михаил Исаев в своем Инстаграм написал, что к этому надо быть готовыми заранее, особенно социальным объектам, школам, детсадам.
Он напомнил, что расчисткой крыш, территорий должны заниматься только техработники и квалифицированный персонал.
- Средства на наем техники и рабочих предусмотрены в каждом учреждении. Если в очередной раз появится информация о том, что уборкой занимаются педагоги либо другие сторонние лица, спрос будет персональный с районных и городских чиновников, — отметил Исаев.
Первого заместителя Сергея Грачева он призвал координировать работы по всему городу, чтобы в максимально оперативный срок минимизировать неудобства горожан.
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