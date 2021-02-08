Саратовец лишился 90 тысяч рублей после общения с «сотрудником банка»

В отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратился 56-летний житель Октябрьского района Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка.

Гражданин сообщил ему данные своей карты и обнаружил, что с его счета списали 90 тысяч рублей.

Предполагаемого мошенника задержали, им оказался 41-летний житель Красноярска.

Мужчина признался, что потратил чужие деньги на себя.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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