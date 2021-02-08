В Саратове 580 полицейских призвали к ответу за нарушения при расследовании уголовных дел

Прокуратура Саратовской области выяснила, что в 2020 году дознаватели полиции допустили 4 709 нарушений закона при расследовании уголовных дел. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.
Отменено 90 незаконных постановлений о прекращении дел, 1 115 решений о приостановлении расследования и 33 постановления о возбуждении дел.
Возвращено для дополнительного расследования 102 дела, для пересоставления обвинительного акта — 64.
Прокуроры направили 1 185 требований, внесли 174 представления, к ответственности привлечено 580 правоохранителей.
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