Задержание Николая Бондаренко в Саратове: В полиции прокомментировали причину

Задержанный депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко подозревается в административном нарушении во время участия в несанкционированном митинге 31 января.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

- По факту нарушения участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования в отдел полиции №6 в составе УМВД России по городу Саратову доставлен депутат Саратовской областной Думы от фракции КПРФ Николай Бондаренко.

В отношении него составлен протокол по признакам административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ. Материалы в отношении фигуранта административного правонарушения направлены в суд для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе главка.

Николай Бондаренко был задержан сегодня, 8 февраля, в подъезде собственного дома и доставлен во Фрунзенский РОВД.

По этому факту уже высказались как коллеги Бондаренко в областной думе, так и городские депутаты.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.