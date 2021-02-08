Три женщины и мужчина умерли от коронавируса в Саратове

В Саратовской области за воскресенье от коронавируса умерли четыре человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения области, это мужчина и три женщины в возрасте 59, 60 и 65 лет.

Все они имели сопутствующие заболевания и коронарную патологию.

В регионе от коронавируса в общей сложности умерли уже 578 человек.

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