Двухкомнатная квартира полыхала в Ершове

. Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 7 февраля, в 04:21 три пожарных расчета выехали тушить двухкомнатную квартиру на четвертом этаже в пятиэтажке в Ершове.

. Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, полыхали вещи и отделка в квартире на площади в 12 кв. м.

Пламя ликвидировали.

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