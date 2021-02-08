Двухкомнатная квартира полыхала в Ершове

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Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Вчера, 7 февраля, в 04:21 три пожарных расчета выехали тушить двухкомнатную квартиру на четвертом этаже в пятиэтажке в Ершове.
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Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, полыхали вещи и отделка в квартире на площади в 12 кв. м.
Пламя ликвидировали.
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