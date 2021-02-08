В Саратовской области 55 классов в школах закрыты из-за коронавируса

В Саратовской области из-за заболеваемости коронавирусом четырех учеников и двух педагогов закрыта школа в Ивантеевском районе.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования региона, по той же причине остаются дома ученики 55 классов в 34 школах — 22 в Саратове, по четыре в Балаковском и Екатериновском районах, по одной в Пугачевском, Духовницком, Балтайском и Татищевском.

Получают знания дистанционно 25 студентов группы саратовского областного педагогического колледжа, 17 групп в восьми саратовских вузах переведены на дистанционку.

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