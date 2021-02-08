«Погода меняется каждые двое суток»: В Саратовской области на неделе будет метель и оттепель

Жители Саратовской области обрадуются потеплению только к концу недели Фото: pixabay.com

Эта неделя запомнится жителям Саратовской области нестабильной погодой.

Как рассказала «КП-Саратов» начальник отдела областного Гидрометцентра Светлана Цветайло, завтра будет холодно — 19-24 градуса мороза ночью, в большинстве северных районов до -25…-28.

Днем потеплеет до -13…-18, в правобережных районах будут метели и снегопад.

Ночью осадки распространятся на большую часть региона, в южных и прилегающих к Волге районах будет метель и ухудшение видимости до 1-2 км.

Ночью 10 февраля потеплеет до -13…-18, днем в южных районах до -5…-10, а на северо-востоке до -15.

Потепление придет во второй половине недели, в субботу прогнозируется оттепель, в отдельных районах пройдет переохлажденная морось, будет гололедица.

Температура будет в значениях близких к нулю.

Уже в субботу в Правобережье ожидается дождь со снегом и придет туман, который принесет ухудшение видимости на возвышенностях до 200 метров.

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