В поселке Анисовский мужчина до смерти забил соперника из ревности

Убийство совершено в поселке Анисовский Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсе Саратовской области задержан ранее судимый мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона 35-летнего мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

Мужчина признал вину и раскаялся Фото: СУ СКР по Саратовской области

По версии следствия, утром 4 февраля он отправился в поселок Анисовский, куда якобы поехала его сожительница к 57-летнему знакомому. Там он решил расправиться с соперником и несколько раз ударил его кулаком в лицо.

Потом он забрал женщину и вместе с ней уехал домой. Пострадавший вскоре скончался, полицию вызвали соседи.

Задержанному предъявлено обвинение. Он сознался и раскаялся.

Расследование уголовного дела продолжается Фото: СУ СКР по Саратовской области

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