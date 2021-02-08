В поселке Анисовский мужчина до смерти забил соперника из ревности

Убийство совершено в поселке Анисовский
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Энгельсе Саратовской области задержан ранее судимый мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона 35-летнего мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.
Мужчина признал вину и раскаялся
Фото: СУ СКР по Саратовской области
По версии следствия, утром 4 февраля он отправился в поселок Анисовский, куда якобы поехала его сожительница к 57-летнему знакомому. Там он решил расправиться с соперником и несколько раз ударил его кулаком в лицо.
Потом он забрал женщину и вместе с ней уехал домой. Пострадавший вскоре скончался, полицию вызвали соседи.
Задержанному предъявлено обвинение. Он сознался и раскаялся.
Расследование уголовного дела продолжается
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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