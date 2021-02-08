Панков: Парк «Свобода» не должен перейти в частные руки

Депутат Госдумы Николай Панков выразил обеспокоенность по поводу передачи в концессию парка «Свобода». По этому поводу он дал пояснения в своем телеграм-канале "Пара слов".

Беспокойство жителей вызвали слухи о передаче парка «Свобода» в концессию. Решил прокомментировать ситуацию.

Сразу скажу, администрация города ежегодно пытается привлечь инвестора, который будет готов вложить свои средства в благоустройство парка. Пока он не найден.

В любом случае ситуацию буду держать на контроле. Считаю важным два вопроса. Первое, чтобы парк полностью не перешёл в частные руки, а продолжил существовать в рамках муниципально-частного партнёрства. Второе, все решения по благоустройству должны приниматься с учетом мнения жителей, - написал Панков.

Напомним, администрация Саратова предлагает отдать в концессию пруды и парки.

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