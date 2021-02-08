Отменены занятия для школьников в 31 районе Саратовской области

Почти во всех районах Саратовской области школьники остались дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 8 февраля, из-за морозов школьники образовательных учреждений Саратовской области не сели за парты.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования региона, остались дома ученики с первого по шестой класс в Аркадакском, Балаковском, Балашовском, Вольском, Воскресенском, Дергачевском, Екатериновском, Ершовском, Ивантеевском, Калининском, Лысогорском, Новобурасском, Петровском, Романовском, Ртищевском, Самойловском, Саратовском, Федоровском, Энгельсском районах, в Шиханах, Саратове. А также ученики с первого по четвертый класс в Базарно-Карабулакском, Духовницком, Озинском районах.

Частично отменены занятия в Краснопартизанском, Пугачевском, Питерском, Перелюбском, Турковском, Хвалынском, Татищевском районах.

В штатном режиме работают Алгайский, Аткарский, Балтайский, Красноармейский, Краснокутский, Марксовский, Новоузенский, Ровенский, Советский районы, поселки Светлый и Михайловский.

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