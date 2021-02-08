Рейс «Саратов-Москва» улетел из аэропорта «Гагарин» с задержкой

Вчера, 7 февраля, пассажиры рейса «Саратов-Москва» улетели из аэропорта «Гагарин» с задержкой. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Компания «Аэрофлот» при осмотре судна приняла решение о недопуске по техническим причинам.
За пассажирами прилетел другой самолет и они улетели в этот же день после задержки.
Аэропорт работал в штатном режиме.
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