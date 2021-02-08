Саратовцы смогли сдать мусор и получить бесплатную одежду

Волонтеры помогают саратовцам правильно утилизировать мусор Фото: Александр Уриевский

Саратовцы провели выходные под знаком благотворительности и бережного отношения к природе.

Два дня подряд проходили добровольческие акции.

В субботу в Кировском районе, у церкви Святой Троицы все желающие смогли отдать ненужную одежду нуждающимся. Также можно было бесплатно взять понравившуюся вещь. Там прошла акция «Вещи даром».

Можно принести надоевшую одежду и взять другую совершенно бесплатно Фото: Александр Уриевский

У Речного вокзала в воскресенье волонтеры движения «Зеленый бык» принимали на переработку пластик, использованные батарейки, жестяные банки, стекло, макулатуру и другое вторсырье.

Жители активно участвовали в добровольческом движении Фото: Александр Уриевский

Корреспондент «КП-Саратов» посетил обе акции и поделился впечатлениями.

- Несмотря на морозную погоду, принять участие в акциях пришли немало жителей города. Люди с удовольствием привозили одежду, которая еще вполне приличная на вид, но, например, поднадоела или ребенок из нее вырос. Многие воспользовались возможностью бесплатно обновить гардероб, приняв участие в акции «Вещи даром».

А «Зеленый бык» - это давно известное движение. Активисты напоминают саратовцам, что батарейки, к примеру, нельзя просто выкидывать в мусорные баки. Их следует сдавать в специальные организации. К сожалению, в нашем городе таких мест мало, и люди вынуждены выбрасывать их с остальным мусором. Здесь же вторсырье можно передать на экологическую утилизацию. И многие горожане знают об этом, поэтому людей было немало. Волонтеры набрали десятки пакетов с рассортированным мусором, – рассказал наш сотрудник.

Удалось собрать десятки мешков вторсырья Фото: Александр Уриевский

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