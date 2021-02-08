За сутки в Саратовской области выявили 236 случаев коронавируса

В Саратовской области за сутки выявили 236 новых зараженных коронавирусом.
Среди них 101 человек из Саратова, 39 — из Энгельсского района, 26 — из Балаковского.
Всего на 8 февраля заражено 45 114 человек.
Всего выздоровели 39 834 человека, за сутки — 241.
Среди новых заболевших 11 детей до 14 лет и 113 человек старше 60.
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