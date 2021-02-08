Транспортные полицейские рассказали саратовским школьникам об опасности экстремистской информации

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В средней общеобразовательной школе №45 Саратова прошла встреча сотрудников линейного управления и учащихся.

Сотрудник Приволжского ЛУ МВД России на транспорте майор полиции Людмила Горохова рассказала выпускникам о понятии и видах экстремистской деятельности, пояснила чем может грозить распространение информации, призывающей к экстремизму. Также до учащихся довели информацию о законодательных нормах, регламентирующих деятельность по борьбе с экстремизмом. Особое внимание уделили безопасности в социальных сетях и попросили их быть максимально внимательными, чтобы не попасть под влияние людей с радикальными взглядами.

Старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних Приволжского ЛУ МВД России на транспорте майор полиции Наталия Базина напомнила о правилах поведения на объектах железнодорожного комплекса. Затронула вопросы поведения учащихся в школе и общественных местах, а также уважительного и корректного отношения к педагогам, взрослым и сверстникам.

Ребята активно участвовали в беседе, задавали вопросы стражам порядка. В конце встречи полицейские рекомендовали детям быть осторожнее с новыми знакомыми, чтобы не оказаться под чужим влиянием и сознательно относиться к своим поступкам и действиям, а также пожелали успехов в учебе.

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