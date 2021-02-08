Поликлинику в «Звезде» могут построить рядом со школой

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин вновь поднял вопрос об обеспечении жителей Саратова поликлиническим обслуживанием.

- Вот на сегодняшний день кричащий вопрос со строительством поликлиники в Юбилейном, в Солнечном-2, в Звезде, в Авиаторе, Ласточкино. Понятно, что у нас эта проблема есть и в Поливановке, и в Жасминном, и на Лопатиной горе. Думаю, что если список продолжать, туда же надо включить Улеши, — заявил он.

Видеообращение Вячеслава Володина опубликовано в группах его сторонников в соцсетях.

Спикер Госдумы напомнил, что область и город начнут решать эти вопросы.

- Ряд микрорайонов сегодня застроен по причине выделения земельных участков мэром города. Ну раз решение приняли, людей стали на пустыри переселять, тогда думайте о социальной инфраструктуре, — призвал он.

При этом он отметил, что город зачастую устраняется от помощи гражданам, которым необходима социальная инфраструктура.

- Мы в Авиаторе школу построили за счет федерального бюджета – люди обращались. Город ни при чем. Два садика построили в рамках нацпроекта, тоже ни при чем. Ну тогда берите на себя поликлинику, раз вы все продумали, подписи поставили, значит, должна быть ответственность за принятые решения, — заявил Вячеслав Володин.

Ранее уже говорилось, что в поселке Юбилейный поликлиника будет построена за счет областного бюджета, в Солнечном-2 — за счет федерального. Что касается микрорайона «Звезда», то предлагалось возвести ее на территории близлежащего поля, но сейчас обсуждается вопрос об участке рядом со школой.

- Правильно было бы собраться с советом микрорайона «Звезда» и определиться с участком. Потому что дальше нужно будет еще сделать многое для того, чтобы участок был передан городу для строительства поликлиники. Сегодня и один, и второй участок находятся в собственности федеральных организаций. Если мы будем строить поликлинику рядом со школой, там, где находится территория министерства обороны, это диалог с министерством обороны и предметный, под что. А, допустим, уже территория поля, которое примыкает, может быть использована для парковой зоны, о чем мы раньше и говорили. Поэтому просьба одна: определитесь с местом и, исходя из этого, буду понимать, с кем разговаривать на предмет передачи земельного участка под строительство поликлиники. Есть желание в этом году хотя бы сделать фундамент, ну и все максимально возможное для того, чтобы на будущий год поликлиника появилась, — заявил Вячеслав Володин.

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