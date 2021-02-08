В Балакове 60-летний мужчина умер в больнице

Следователи устанавливают обстоятельства получения мужчиной травмы Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балакове Саратовской области около пяти часов 5 февраля в больницу с улицы Комарова был доставлен 60-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, у него на голове была серьезная рана,

Несмотря на усилия врачей, 6 февраля пострадавший скончался.

Начата доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства трагедии.

Мужчина умер в больнице Фото: СУ СКР по Саратовской области

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