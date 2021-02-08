В селе Старая Порубежка женщина нашла тело сожителя

В доме несколько дней не гас свет Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Пугачевском районе Саратовской области тело 61-летнего мужчины было найдено в его доме.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия случилась в селе Старая Порубежка.

24 января сожительница погибшего уехала в Пугачев. До 31 января женщина постоянно созванивалась с ним, но 1 февраля он перестал отвечать. 5 февраля соседка по телефону сообщила, что в доме уже несколько дней горит свет.

Когда обеспокоенная женщина вместе с родственником приехала домой, она нашла сожителя мертвым.

На место ЧП выезжали следователи СУ СКР. Следов насильственной смерти на трупе обнаружено не было. При этом установлено, что дом отапливался газом, а печь была раскалена.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

На момент проверки печь была перетоплена Фото: СУ СКР по Саратовской области

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