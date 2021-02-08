Сильный ветер и туман ожидается в понедельник в Саратовской области

Завтра, 8 февраля, в Саратовской области ожидается облачная погода с прояснениями.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, ожидается гололедица, ветер будет дуть с запада со скоростью 5-10 м/с.
Местами его порывы достигнут 15-17 м/с.
Столбик термометра опустится до -11-16 градусов, в северной половине местами до -21.
Напомним, год назад в этот день было немногим теплее, столбик термометра показывал -10 градусов, а на улице шел снег.
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