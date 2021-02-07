Саратовский «Автодор» проиграл дома казанскому «Униксу»

Матч в рамках Лиги ВТБ в Саратове против «Уникса» 7 февраля у «Автодора» получилась лучше, чем первый, проигранный в Казани. Тем не менее, счет игры в пользу гостей 97-110.

Проиграв очень много во второй четверти, «Автодор» пытался наверстать это отставание в третьей и четвертой, и это почти удалось. Самым результативным игроком в саратовской команде стал пуэрториканец Джиан Клавелл, набравший 31 очко.

По итогам 15 матчей в Лиге ВТБ саратовская команда опустилась на восьмое место.

Следующую игру «Автодор» проведен на выезде против «Нижнего Новгорода» 11 февраля.