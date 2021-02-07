Отменены занятия для начальных классов школ Балаковского района

Завтра, 8 февраля, балаковские школьники с первого по шестой класс не сядут за парты.
В комитете образования администрации Балаковского района «КП-Саратов» сообщили, что занятия отменяются из-за холодов.
Речь идет об учащихся первой и второй смен, им дадут задания по интернету.
Родители старшеклассников сами могут решить, пойдет их ребенок в школу или нет. Нужно только сообщить об этом классному руководителю.
Напомним, саратовские ученики тоже не пойдут в школы из-за холодов, но это касается только первой смены.
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