Отменены занятия для начальных классов школ Балаковского района

Завтра, 8 февраля, балаковские школьники с первого по шестой класс не сядут за парты.

В комитете образования администрации Балаковского района «КП-Саратов» сообщили, что занятия отменяются из-за холодов.

Речь идет об учащихся первой и второй смен, им дадут задания по интернету.

Родители старшеклассников сами могут решить, пойдет их ребенок в школу или нет. Нужно только сообщить об этом классному руководителю.

Напомним, саратовские ученики тоже не пойдут в школы из-за холодов, но это касается только первой смены.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.