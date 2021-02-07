Трое человек скончались и четверо пострадали в столкновении легковушек у Вязовки

Сегодня, 7 января, примерно в 14:00 у Вязовки произошло смертельное ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, дорогу не поделили ГАЗ-3110 «Волга» и Chery Tiggo.

Водители легковушек и пассажир иномарки скончались на месте аварии.

Пассажиры, которых предварительно четверо, госпитализированы.

Обстоятельства уточняются.

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