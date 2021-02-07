Спасатели помогли замерзающему на саратовской трассе водителю

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Фото: Саратовская областная служба спасения
Сотрудники облспаса пришли на помощь замерзающему на трассе, ведущей из Сызрани в Саратов водителю грузовика MAN.
Водитель сообщил, что у него закончилось топливо в машине.
Гражданина доставили до ближайшего пункта обогрева, он отказался от помощи врачей.
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