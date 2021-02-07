Спасатели помогли замерзающему на саратовской трассе водителю

. Фото: Саратовская областная служба спасения

Сотрудники облспаса пришли на помощь замерзающему на трассе, ведущей из Сызрани в Саратов водителю грузовика MAN.

Водитель сообщил, что у него закончилось топливо в машине.

Гражданина доставили до ближайшего пункта обогрева, он отказался от помощи врачей.

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