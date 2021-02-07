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В Саратовской области от коронавируса скончались пятеро мужчин

Общее число смертей достигло 274
Дарья Вострикова
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В Саратовской области пятеро мужчин скончались от коронавируса.

Как рассказали «КП-Саратов» в минздраве региона, не стало 46-летнего мужчины без сопутствующей патологии, 59-летнего с атеросклеротической болезнью сердца, 58-летнего с артериальной гипертензией, последствиями перенесенного инфаркта мозга, 80-летний с артериальной гипертензией, острой язвой желудка и пациент этого же возраста с хроническим гастритом, панкреатитом.

Общее число скончавшихся в регионе достигло 274.

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