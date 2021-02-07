В Саратовской области от коронавируса скончались пятеро мужчин

В Саратовской области пятеро мужчин скончались от коронавируса.

Как рассказали «КП-Саратов» в минздраве региона, не стало 46-летнего мужчины без сопутствующей патологии, 59-летнего с атеросклеротической болезнью сердца, 58-летнего с артериальной гипертензией, последствиями перенесенного инфаркта мозга, 80-летний с артериальной гипертензией, острой язвой желудка и пациент этого же возраста с хроническим гастритом, панкреатитом.

Общее число скончавшихся в регионе достигло 274.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.