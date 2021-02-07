Задержан предполагаемый убийца найденного у МФЦ в Саратове мужчины

Следователи задержали 35-летнего саратовца, подозреваемого в избиении до смерти 55-летнего мужчины из этого же города.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, тело гражданина обнаружили днем 5 февраля у МФЦ на улице Танкистов 26А.

Экспертиза показала, что он скончался из-за тупой травмы головы с кровоизлиянием головного мозга.

Расследование набирает ход.

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