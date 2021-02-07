Коронавирусом в Саратовской области заразились еще 238 человек

В Саратовской области на утро 7 февраля зарегистрировано еще 238 случаев коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Всего в регионе инфекцию подхватили 44875 человек, выздоровели 39593.

Больше всего случаев заражения выявлено в Саратове — 107, 35 в Энгельсском районе, 19 в Балаковском.

Коронавирус вкупе с пневмонией выявлен у 112 человек, с признаками ОРВИ у 120, бессимптомно болезнь протекает у шестерых человек.

Основная масса заболевших — лица старше 60 лет, таковых 103, 14 не исполнилось и 14 лет.

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