В Саратовской области начали готовится к паводкам

Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об итогах заседания противопаводковой комиссии.

Чиновник написал в своем аккаунте в соцсети Instagram, что в зоне подтопления при неблагоприятном стечении обстоятельств могут оказаться свыше семи тысяч домов в 99 населенных пунктов.

Эксперты считают, что в этом году паводок может быть достаточно серьезный из-за большого количества выпавшего снега, промерзания грунта, резкого повышения температур.

Ледовзрывные работы помогают снизить риски подтопления большого числа домов, муниципалитетам нужно заранее подать заявки.

-Все службы должны провести подготовительные мероприятия и учения. Ситуация взята под особый контроль, — подчеркнул чиновник.

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