Почетный гражданин Саратовской области Владимир Чумаков отмечает 85-летие

Сегодня, 7 февраля, почетный гражданин Саратовской области Владимир Чумаков, бывший генеральный директор ПО «Югтрансгаз» отмечает 85-летие.

Он родился в Астрахани, закончил Грозненский нефтяной институт им. Миллионщикова, Институт повышения квалификации руководителей высшего звена государственного управления Академии народного хозяйства при Совете Министров СССР.

Работал на различных должностях в сфере инженерии, с 1976 до 1981 был директором «Саратовтрансгаз», с 1981 до 1988 начальник управления «Саратовтрансгаз»

1976–1981 – директор ПО «Главюгтрансгаз», с 1988 был генеральным директором ПО «Югтрансгаз».

Был депутатом Саратовской областной думы первого и второго созывов, награжден орденами Ленина и Трудового Красного знамени.

В 1999 получил звание почетного гражданина Саратовской области.

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