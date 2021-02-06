В Солнечном ВАЗ-2115 задавил девочку

ВАЗ-2115 наехал на подростка Фото: ГИБДД по Саратову

В поселке Солнечный Саратова сегодня вечером, 6 февраля, сбили 14-летнюю девочку.

- По предварительным данным, на пешеходном переходе около Тархова, 42 в 19:00 водитель ВАЗ-2115 сбил подростка, — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД.

Авария произошла на пешеходном переходе Фото: ГИБДД по Саратову

Пострадавшую госпитализировали.

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