В Саратовской области похолодает до -18 градусов

В Саратовской области сегодня, 7 февраля, ожидается морозная погода без осадков.

- Температура опустится до -13…-18 градусов, на юге — до -8, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 6–11 м/с и порывами до 15–17 м/с.

Также ожидается туман с видимостью 500–1000 метров.

В 2020 году 7 февраля было ветрено и снежно, но не так морозно.

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